Ramentol ha assegurat també que la vacunació «no pararà per Setmana Santa» i ha afirmat que «s'administraran totes les vacunes que arribin». En aquest sentit, ha mantingut que l'inici de la vacunació massiva està previst per a l'abril i l'estratègia s'anirà desplegant a mesura que hi vagin arribant més dosis.Si totes aquestes previsions es compleixen, Ramentol ha afirmat que Catalunya podria tenir un estiu amb mesures «però sens dubte amb una mica més d'aire» que el de l'any passat. Per últim, ha considerat que l'Agència Europea del Medicament hauria d'examinar altres vacunes que demostrin eficàcia, com la russa.