Salut començarà a vacunar dimecres la població general d'entre 60 i 65 anys amb AstraZeneca

Vergés denuncia que només han rebut 16.000 de les 60.000 dosis del vaccí previstes per aquesta setmana

Actualitzada 22/03/2021 a les 21:03

Salut començarà a vacunar el dimecres vinent la població general d'entre 60 i 65 anys amb la vacuna d'AstraZeneca. Així ho ha anunciat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, després que el Ministeri de Sanitat hagi elevat el topall d'edat per a rebre la vacuna fins als 65 anys. Vergés ha detallat que a partir d'aquest dilluns mateix a la nit es començarà a enviar missatges a les persones de 60 a 65 anys perquè dimecres, quan es reprengui la vacunació amb aquest vaccí, ja puguin vacunar-se. També es començarà a contactar amb el personal essencial que encara no està vacunat, també els de més de 55 anys que fins ara no es podien posar la vacuna d'AstraZeneca.