Ramentol aposta per «mantenir» les mesures actuals per Setmana Santa i no fer passos enrere

El secretari de Salut descarta «anar més enllà» i ajorna a passades les festes una eventual revisió del toc de queda

Actualitzada 22/03/2021 a les 11:16

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat per «mantenir» les mesures actuals durant la Setmana Santa i «no fer passos més enllà». Ho ha dit a RAC1, on també ha avalat «no fer passos enrere a la primera de canvi», en al·lusió a l'empitjorament de les dades epidemiològiques. Segons el secretari, la situació actual és d'«estancament» i no de pujada, tot i que no està descartat que aquest creixement arribi. Ha reconegut que Setmana Santa és «un gran interrogant» i ha confiat en el comportament de la població.D'altra banda, ha dit que les hores del toc de queda es podrien replantejar però amb «una mirada més llarga, passada la Setmana Santa» i ha descartat, ara per ara, modificacions en la restauració.Ramentol ha assegurat que l'epidèmia de la covid «no està en fase de creixement a Catalunya» però no ha descartat que això pugui començar a passar en els propers dies perquè la fase actual és «delicada». Per això, ha reconegut que la Setmana Santa «preocupa» però ha esperat que la situació que es doni sigui similar a la de Nadal, on ha defensat que no hi va haver un augment de la transmissió com es va donar en altres territoris de l'Estat ja que la població va reduir la mobilitat.«Considerem que el més prudent és mantenir la situació que tenim actualment, no fer passes més enllà», ha manifestat. Ha defensat que tampoc és partidari de recular quan els indicadors empitjoren «mínimament».De cara al futur, ha reconegut que el toc de queda té un impacte emocional, especialment en la població juvenil, i per això ha considerat que s'haurà de «tenir capacitat» de replantejar els seus horaris, tot i que ho ha descartat per als propers dies abans de Setmana Santa.També ha ajornat possibles relaxaments en l'àmbit de la restauració. El secretari ha explicat que dels 19.000 contagis per covid que hi van haver a Catalunya durant el febrer, el 73% van tenir lloc dins de la bombolla de convivència i el 22% en relacions socials. Ha afegit però que és en aquestes últimes on es generen el doble de contactes estrets. I és per això que ha afirmat que no s'està «en condicions d'estar generant situacions que comportin una multiplicació de possibles cadenes de contagi».Per últim, ha afirmat que «hi ha d'haver» Sant Jordi i que es treballa per veure com es podrà celebrar garantint les mesures de seguretat contra la covid.