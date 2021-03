El primer nanosatèl·lit de la Generalitat es posa en òrbita definitivament des del Kazakhstan

El primer nanosatèl·lit del Govern s'ha enlairat aquest dilluns des del cosmòdrom rus Baikonour al Kazakhstan a les 7.07 h. (hora catalana). L'Enxaneta, el nom del dispositiu, estava a bord d'un coet Sozuz i és un dels dos que la Generalitat vol posar en òrbita per millorar la connectivitat global de l'Internet de les coses i l'observació de la Terra. El nanosatèl·lit hauria d'haver-se enlairat dissabte però per problemes tècnics es va haver de posposar el llançament. És la primera missió del programa NewSpace del Govern, que ha organitzat un acte de seguiment del llançament des del CosmoCaixa, amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.Un petit retard en la retransmissió en directe del llançament no ha permès fer el tradicional 'compte enrere' des de l'auditori del museu, que ha connectat amb Kazakhstan just en el moment en què el coet ja s'enlairava.El primer satèl·lit que deixarà anar aquest coet serà el sud-coreà, el «passatger principal» d'aquesta missió espacial i ho farà una hora després d'haver-se enlairat. L'Enxaneta haurà d'esperar quatre hores per sortir del Soyuz-2 1a i posar-se en òrbita, cap a les 11.30 h. (hora catalana). Les primeres comunicacions del dispositiu es rebran al cap d'unes 20 hores des d'Svalbard, al Pol Nord. Encara caldrà esperar alguns mesos fins que el primer senyal arribi a l'Observatori MontSec.Durant l'acte de seguiment del llançament, el conseller de Polítiques Digitals ha assegurat que el llançament d'aquest dilluns és «la culminació de dos anys de feina». «És un gran dia per Catalunya», ha afirmat. El conseller ha dit que «la connectivitat és un dret» i ha remarcat la importància del 5G i l'Internet de les coses per «posar les bases perquè qualsevol ciutadà tingui en els propers anys les mateixes oportunitats per desenvolupar-se». «El poble més petit podrà tenir l'empresa digital més gran del país», ha explicat.