Denunciades 38 persones per participar en una festa il·legal en un local de Terrassa

A Terrassa, un particular va informar que diumenge, a les 17.55 h, s'estava fent una festa a l'interior d'un local ubicat a la rambla de Francesc Macià, a l'alçada del carrer de Formentera. Fins al lloc van acudir dues dotacions de la Policia Municipal, que van accedir al local i van comprovar que a l'interior hi havia vintpersones.Els agents també van trobar al fons un passadís que donava accés a un pis superior, que estava habilitat com a bar i on hi havia una vintena més de persones consumint alcohol. A més, ho feien sense mantenir la distància de seguretat.Els agents van interposar un total de 38 denúncies per incompliment de les restriccions per contenir la covid-19. Posteriorment, van precintar el pis superior del local.A l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van fer, també diumenge a les 15 h, una inspecció a un establiment de restauració. En el decurs l'operatiu es van denunciar administrativament onze clients per infracció al decret del Departament de Salut i un per tinença de substàncies estupefaents.Paral·lelament, es va denunciar el responsable del local per infracció de l'aforament del local en les mesures sanitàries actuals i per infracció a la normativa municipal vigent.