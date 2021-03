Bellvitge extirpa una pròstata per càncer en règim ambulatori per primer cop a l'Estat

A Catalunya es diagnostiquen cada any uns 5.000 nous casos, amb una supervivència dels pacients superior al 90% als cinc anys. La implantació de la robòtica ha estat clau per poder dur a terme aquestes extirpacions en règim ambulatori, ja que la tècnica permet una precisió mil·limètrica dels moviments a quiròfan.Bellvitge va implementar la robòtica el 2009 i des del 2019 totes aquestes intervencions es fan amb cirurgia robòtica. El cap d'Urologia de Bellvitge, el doctor Francesc Vigués, destaca que la tècnica en règim ambulatori no difereix gaire de l'habitual i assegura que el que realment és «clau» per poder posar el programa amb garanties és «l'expertesa de l'equip».El programa s'hauria d'haver començat a implementar ja el 2020, però la situació pandèmica va obligar a ajornar-ho. «Volem que aquest mateix 2021 sigui ja una realitat consolidada al nostre hospital», afirma el coordinador de la Unitat Funcional de Càncer de Pròstata, el doctor José Francisco Suárez Novo.