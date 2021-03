Aragonès pacta amb la CUP sotmetre's a una qüestió de confiança a mig mandat

Actualitzada 22/03/2021 a les 23:09

ERC ha pactat amb la CUP que Pere Aragonès se sotmetrà a una qüestió de confiança a mig mandat en cas de ser investit president de la Generalitat o bé aquest divendres, en primera volta, o bé diumenge, per majoria simple. Ho afirma el mateix presidenciable republicà en un article publicat al diari 'Ara'. A banda, Aragonès explica al text que el compromís de sotmetre's a aquesta figura parlamentària ha de servir no només per investir-lo com a president sinó per sumar el suport dels cupaires als pròxims pressupostos de la Generalitat. Al mateix article Aragonès admet que ara té «l'obligació» d'intentar fins divendres un pacte amb Junts per Catalunya per aconseguir resultat investit.