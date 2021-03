Martín Blanco considera «indesitjable per a Catalunya» i «perniciós» que la CUP pugui estar al Govern

En unes declaracions fetes aquest diumenge, Martín Blanco ha tornat a criticar alhora que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no hagi fixat encara per a la propera setmana el ple d'investidura, i que el candidat del PSC, Salvador Illa, reclami poder-s'hi presentar en aquesta mateixa sessió, negant que aquesta sigui «una situació possible ni al seu abast». «És realment surrealista que Illa pugui seguir alimentant la fal·làcia de presentar-se a la investidura. Ho fa per intentar donar consistència al seu principal argument en campanya: que Inés Arrimadas no volgués presentar-se. Depèn de Laura Borràs, no del candidat», ha dit.A més, el diputat de Cs ha assegurat en fins a dues ocasions que a Catalunya «quan hi ha un president separatista al Parlament sempre proposa candidats separatistes». «Els separatistes han demostrat reiteradament sempre el seu sectarisme i només proposen candidats separatistes a la investidura quan estan a la presidència del Parlament», ha sentenciat, obviant o oblidant-se que quan Ernest Benach (ERC) va ser president del Parlament va proposar tant a Pasqual Maragall com a José Montilla per a la investidura i que els dos candidats del PSC van acabar sent escollits presidents de la Generalitat.