ERC i la CUP ultimen un preacord per investir president de la Generalitat Pere Aragonès

Aquest és el primer pas per poder arribar a un pacte independentista de legislatura abans de divendres

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:08

Esquerra Republicana (ERC) i la CUP estan tancant un preacord aquest diumenge per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Després de setmanes de negociacions entre JxCat, la CUP i ERC, aquest és el primer pas per poder arribar a un acord entre tots els independentistes que faci viable una investidura abans que divendres vinent expiri el termini per convocar el ple que ho faci possible. Les negociacions, però, continuen, i les converses han de seguir aquesta setmana vinent, donat que les tres formacions s'han compromès a intentar fer un pacte d'investidura i, si pot ser, de legislatura.Després de l'acord per la presidència del Parlament, aquest preacord afegeix pressió a JxCat per a que s'hi sumi.