Els productors de fruita dolça de Ponent temen una caiguda de la producció per la gelada de la passada matinada

Pere Roqué d'Asaja ha indicat que a diferència de la nit de divendres a dissabte, aquesta passada les temperatures han caigut més i de manera més prolongada. «Ha estat una nit molt complicada i moltes hores de fred afecta directament al fruit», ha dit. I és que malgrat cal esperar unes hores per poder fer un balanç dels danys més acurat, Roqué explica que «amb tantes hores de fred» l'afectació es pot veure més aviat en comparació a altres gelades «menys contundents». Així, ha indicat que a primera hora del matí ja es podien veure perers, nectariners, presseguers i albercoquers «tocats pel fred».Roqué ha assenyalat que la gelada afectarà la producció de fruita dolça d'os, com ara préssec, nectarina i albercoc, però també la de llavor, com la pera i la poma. Per una banda, els fruiters de pinyol ja estan tots florits igual que els perers, mentre les flors de les pomeres encara no s'han acabat d'obrir, tot i que el fred les afectarà igual, diu Roqué. A banda de la producció però, també diu que la gelada pot fer minvar la qualitat de la fruita. «A vegades pot quedar fruit però no amb aquella qualitat que desitgem», afegeix.Tot i això, també ha indicat que els pagesos que comptin amb sistema d'antigelada, com ara el reg per aspersió, podran «salvar la collita». Aquest sistema és un els més utilitzats i el que fa és dispersar aigua damunt dels arbres creant una pel·lícula de gel que recobreix les flors i les manté a 0ºC per evitar que aquestes es facin malbé.