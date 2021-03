El grup provenia de Barcelona i incomplia diverses mesures sanitàries actuals

Actualitzada 21/03/2021 a les 18:01

Els Mossos d'Esquadra han enxampat aquest diumenge un autocar amb 59 persones que anava a l'estació d'esquí de Port del Comte, al Solsonès. El grup provenia de Barcelona i incomplia diverses mesures sanitàries actuals, com la de poder viatjar només amb el grup bombolla per saltar-se el confinament comarcal. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de bon matí i una patrulla ha interceptat l'autocar a migdia al quilòmetre 78 de la C-55, a tocar del polígon industrial dels Ametllers a Solsona.Els agents han identificat i denunciat els 59 ocupants del vehicle –de totes les edats- i ara estan investigant si es tractava d'un viatge organitzat per alguna companyia o agència turística. L'autocar haurà de fer mitja volta i tornar a Barcelona.