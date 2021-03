Detinguts dos homes per estafar un avi a Palamós fent-li creure que els hi havia trencat el retrovisor del cotxe

El suposat metge va posar el mans lliures del telèfon i la presumpta asseguradora li va dir que s'havia de solucionar ràpidament i que havia de pagar entre 1.500 i 1.625 euros pels desperfectes, en metàl·lic i al moment. L'estafador va pujar al cotxe amb la víctima i de forma intimidatòria el va acompanyar fins l'entitat bancària i va obligar-lo a retirar els diners. A més, mentre anaven cap al banc, el detingut va amenaçar-lo que si no li pagava el que tocava el preu pujaria fins els 5.000 euros un cop marxés a Suïssa.Un cop l'ancià li va donar els diners, l'home va marxar a peu del banc en lloc de tornar a buscar el vehicle amb el que suposadament havia de tornar al país helvètic. Quan la víctima va arribar a casa seva es va trobar que el cotxe dels estafadors ja no hi era. Després va comprovar que havia estat estafat, al veure que el seu cotxe no tenia cap desperfecte.Els agents de la Unitat d'Investigació es van posar a treballar en el cas que ha permès detenir els dos presumptes autors del robatori, a La Bisbal d'Empordà. Un dels detinguts tenia el permís de conduir retirat i pendent d'una ordre vigent de crida i cerca de França per aquest fet. Els Mossos també els van denunciar per saltar-se el confinament, ja que tots dos són de nacionalitat francesa.Els detinguts de 38 i 50 anys i amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar el dia 19 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual va decretat la seva llibertat amb càrrecs.Els Mossos recorden que el 'modus operandi' d'aquests tipus d'enganys s'inicien quan els autors provoquen una topada o simulen un fort cop de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i vulnerable, i l'enganyen, enreden i intimiden perquè els avanci el cost de la reparació, on poden arribar a demanar entre uns 1.200 - 1.600 euros per la reparació d'un retrovisor. Per això, demanen anar alerta i no fer pagaments en efectiu i trucar al 112 en cas de no estar segur si pot ser objecte d'una estafa.