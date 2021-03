Cap de setmana amb 57 denúncies de la Guàrdia Urbana de Barcelona per 'botellons'

Un dispositiu policial desallotja grups de gent al passeig del Born, al de Lluís Companys i a l'esplanada del Macba

Actualitzada 21/03/2021 a les 17:14

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha posat 57 denúncies aquest cap de setmana per 'botellons' a la via pública, una xifra inferior a d'altres caps de setmana de principis d'any quan la xifra superava àmpliament el centenar. «S'ha fet molta ocupació per part policial de l'espai públic i no s'ha permès que la gent consumís al carrer», s'ha assenyalat des del consistori de la capital catalana. De fet, un dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i GUB ha desallotjat una nit més acumulacions de gent al passeig del Born, al de Lluís Companys i a la plaça dels Àngels, davant el Macba.Es tracta de persones que s'apleguen a la zona per menjar i beure en grup, sense respectar distàncies ni les mesures sanitàries contra la covid-19.