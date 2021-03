Neix Esquerra Verda amb Anna Martin i Andreu Mayayo com a coordinadors i intergrats dins dels comuns

L'exconseller i exlíder de la ja extinta Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Saura, ha estat escollit president d'honor de la nova formació amb un 96,9% de vots favorables. Esquerra Verda comptarà amb una direcció «col·legiada» de cinc persones escollida amb un 93,8% de vots favorables i integrada pel catedràtic d'Història Contemporània de la UB Andreu Mayayo i la tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Prat Anna Martín, com a coordinadors de direcció; Mireia Marín com a responsable d'organització i finances; Júlia Boada com a responsable d'ideari i formació, i Lluís Camprubí com a responsable de relacions internacionals. Aquesta direcció s'integra dins d'una una comissió executiva de 22 persones, que ha estat escollida amb un 92,8% de vots. En formen part, a banda de les persones de la direcció col·legiada, Marc Andreu, Joan Boada, Mercè Claramunt, Rafael Duarte, Laura Fages, Arnau Funes, Quiteria Guirao, Ramon Gutiérrez, Albarte Marañón, Àngels Marcuello, Arnau Martí, Sònia Martínez, Oriol Muñoz, Kilian Pérez, Marc Rius, Conxita Sánchez i Rosa Sans.El partit es dota també d'un consell nacional integrat per 204 persones, que ha estat ratificat amb un 93,5% dels vots, així com d'una comissió de Garanties i Qualitat Democràtica formada per Jordi Guillot, Juan Carlos de la Torre i Genoveva Català, i una Comissió Econòmica i Financera formada per Laia Ortiz, Ricard Fernàndez i Carme Alcalde.Després dels debats i votacions, la cloenda de l'assemblea fundacional d'Esquerra Verda ha comptat amb dues intervencions finals dels coordinadors de la direcció Anna Martin i Andreu Mayayo. Martin, des de la seva experiència de 15 anys com a militant de Joves d'Esquerra Verda i ara tinent d'alcaldia per El Prat en Comú, ha resumit en un decàleg la proposta política com a referent de l'ecosocialisme polític i factor d'impuls i reforçament de l'espai dels comuns. Mayayo, que va començar a militar a la Joventut Comunista de Catalunya el 1974 i que als anys 90 va ser alcalde de Montblanc, ha resseguit «el fil roig que enllaça Esquerra Verda amb la tradició del PSUC i d'ICV, posant en valor tant noms de diferents persones com una cultura política que ve de molt lluny i vol anar més lluny encara».