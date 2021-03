Illa diu que no contempla que Borràs faci un acte equivalent en lloc d'un ple d'investidura

Un informe dels lletrats del Parlament del 2018 estableix que la presidència de la cambra pot fer un «acte equivalent» a una investidura fallida perquè comenci a comptar el termini de dos mesos fins a la convocatòria automàtica de les eleccions. Un recurs que va utilitzar l'expresident de la cambra Roger Torrent quan Quim Torra va ser inhabilitat com a president de la Generalitat. Així, si no hi ha acord dels partits independentistes per investir Aragonès ni Illa prospera en la seva recerca de suports, Borràs tindria dues opcions: fer un ple d'investidura fallit o el que s'ha anomenat com a «acte equivalent».Per ara, Illa ha dit que compta amb els suports del seu grup parlamentari, de 33 diputats, i que està treballant per aconseguir-ne d'addicionals. «Em veig capaç de fer-ho i opto a la investidura», ha declarat el dirigent socialista, que insisteix que vol aspirar a intentar convèncer la resta de diputats de la cambra.Illa ha fet aquestes declaracions després d'una visita aquest dissabte el matí a Ciutat Meridiana, on ha conversat amb veïns del barri acompanyat dels diputats al Parlament Ferran Pedret i Mario García, i de la diputada al Congrés Carmen Andrés. «He pogut trepitjar la Catalunya real i veure com és de necessari estar a peu de carrer i treballar per recuperar econòmicament el país i garantir que ningú queda enrere», ha explicat.El candidat ha dit que Catalunya «necessita un Govern» per poder impulsar polítiques socials i econòmiques i ha lamentat que «fa més d'un any que no hi ha Govern». És en aquest context que ha reclamat a Borràs que convoqui amb urgència els representats dels grups parlamentaris per convocar un ple d'investidura i que hi hagi un executiu «que deixi de parlar d'institucions imaginàries».