Cuixart demana al PSOE que deixi «d'alinear-se» amb l'extrema dreta per «impedir el debat democràtic»

Cuixart ha instat el PSOE a afrontar el debat sobre la llei a la cambra baixa espanyola i a desmarcar-se dels postulats del PP, Cs i Vox. «Tard o d'hora també ells en seran víctimes», ha advertit.«Davant la repressió, la retallada de drets i la socialització de la intolerància i el feixisme, cal tornar als carrers dels Països Catalans, units en la diversitat», ha proclamat Cuixart, i ha demanat que no es criminalitzi el jovent «que protesta perquè no es resigna».D'altra banda, el president d'Òmnium Cultural ha reclamat «un govern de la Generalitat fort i una societat civil exigent, que situïn la cultura, la cohesió social i l'autodeterminació al centre de les prioritats». En aquest sentit ha manifestat: «Busquen dividir-nos i que tinguem por, i no podem caure constantment en aquest parany».El màxim dirigent de l'entitat cultural ha recordat també que «el front antirepressiu i la lluita per la República són totalment complementaris», alhora que ha advertit que «els poders de l'Estat mantenen la repressió» perquè «volen que renunciem a pensar com pensem i a la nostra voluntat de ser». També ha remarcat que «lluny de cap penediment, l'única resposta possible és la perseverança».Finalment, des de la presó de Lledoners i deu dies després de la revocació del tercer grau penitenciari, el president d'Òmnium ha considerat «més evident que mai» que «no hi ha via judicial a l'Estat per a la resolució democràtica del conflicte polític». Per això ha afirmat que «els presos polítics i exiliats només trobarem justícia als Tribunals europeus. És allà també on acusarem l'Estat espanyol de vulnerar l'exercici de drets fonamentals».