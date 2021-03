Boris Dausà no tindrà contacte directe amb els alumnes però seguirà treballant en projectes de l'entitat

Actualitzada 19/03/2021 a les 20:23

La comissió que investiga els presumptes casos d'abús sexual a l'Institut del Teatre (IT) ha demanat que se suspengui de manera cautelar un segon professor de l'entitat mentre s'investiguen les denúncies que ha rebut sobre ell, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat fonts de l'IT a l'ACN. Es tracta de Boris Dausà, que ja ha estat apartat de la docència i no es podrà acostar als alumnes, per bé que segueix treballant en projectes de l'entitat. Segons recull el rotatiu barceloní, les denúncies contra Dausà indiquen que havia impartit classes i fet festes en una casa a la muntanya, malgrat que l'institut ho prohibeix explícitament. En algunes d'aquestes denúncies també hi ha referències a qüestions de caràcter sexual, afirma l''Ara'.