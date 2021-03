Si s'elimina el topall de 55 anys d'AstraZeneca Catalunya prioritzarà vacunar per franges d'edat

Vergés ha recalcat que és una bona notícia poder reprendre la vacunació d'Astrazena a partir d'aquest dimecres. Aquest divendres i dissabte es reunixen la Ponència de Vacunes i de la Comissió de Salut Pública per decidir per quins grups es comença, si cal restringir algun perfil i si s'amplia el límit d'edat dels 55 anys. Està previst que la decisió es formalitzi en un nou Consell Interterritorial el dilluns vinent.De fet, la consellera ha tornat a demanar que s'elimini el topall dels 55 anys i que es reprengui la vacunació del vaccí en funció de les franges l'edat. «No és tant la crida de col·lectius específics sinó crida a la població pel risc, en primer lloc aquella que ens pot assegurar la reducció de la mortalitat i també la reducció d'ingressos de llits de crítics; això creiem que és clau», ha resumit Vergés.A la vegada, ha destacat que les vacunes no administrades obligaran el Departament a posar-les a un «ritme molt més àgil». «Estem preparats per tenir aquest ritme més àgil i per poder vacunar com més gent millor amb l'experiència que tenen altres països, que ja han vacunat molt més percentatge de població perquè n'han tingut més disposició», ha afegit.A banda, també ha afirmat que els preocupa l'estancament de les dades dels darrers dies i diu que espera que no es produeixi un repunt dels contagis. «Tenim més de 400 ingressats de crítics i al voltant de 1400 pacients de llits convencionals; hem de tenir molta cura per no jugar-nos-la», ha dit en referència al fet que aquest cap de setmana serà el primer de comerços no essencials oberts i sense limitacions de mobilitat.Per aquesta raó, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania a mantenir les mesures de seguretat i evitar la interacció social fora de la bombolla de convivència. Preguntada sobre la situació de la Vall d'Aran, davant la possibilitat que sigui un dels territoris amb més afluència de visitants, la consellera ha demanat també màxima precaució. «Qualsevol desplaçament que es faci en bombolla a aquest territori s'ha de fer amb la màxima seguretat i no s'ha de buscar la interacció social, perquè no podem descontrolar la pandèmia ni a la Vall d'Aran ni en qualsevol altre lloc», ha conclòs.