Sanitat ampliarà el topall de 55 anys per a la vacuna d'AstraZeneca

Josep Maria Argimon ho ha anunciat aquest divendres al programa de TV3 'Els matins'

Actualitzada 19/03/2021 a les 10:10

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat que «Sanitat ampliarà avui o demà el topall de 55 anys per a AstraZeneca». Ho ha fet en declaracions al programa Els Matins de TV3. Tot i això, el responsable de Salut assegura que ell és partidari d'aplicar-la per a les persones majors de 18 anys endavant, com ha aprovat l'Agència Espanyola del Medicament (EMA).Argimon ha reconegut que els casos de trombosis han pogut fer perdre la confiança dels ciutadans davant la vacuna d'AstraZeneca, tot i que l'EMA ha confirmat que és una vacuna segura. Per aquest motiu, aposta per una campanya per trencar amb el recel.Sobre el procés de vacunació a Catalunya, ha explicat que durant la Setmana Santa es vacunarà «poc» perquè els sanitaris «també necessiten descans emocional». «El que no podem dir és sortim, anem a la casa rural, però la infermeria vacunant», ha dit.Ha mantingut que la vacunació massiva començarà previsiblement a l'abril. En aquest sentit, ha apuntat que, tot i que recaurà principalment en el personal que ara està vacunant, també s'està estudiant que s'incorporin professionals jubilats, acabant els estudis o d'entorns privats. A més però, ha alertat que s'hauran «de deixar de fer algunes coses que es fan habitualment». «Tot no ho podem fer», ha manifestat.La previsió és que la vacuna de Jannsen s'incorpori «a finals d'abril» però Salut encara no sap quantes dosis podrien arribar. En tot cas, no anirà a una població concreta sinó que s'incorporarà a la resta de vaccins.Argimon ha mantingut que a l'estiu s'haurà arribat a un 30% de la població vacunada. «I espero que més, però hem de saber què farem», ha afegit. També ha explicat que s'haurà de prendre una decisió a nivell europeu sobre si una dosi de la vacuna ja et dona accés al certificat digital d'immunitat, posicionament del que ell és partidari.Argimon també ha plantejat «donar més aire» dins dels territoris amb menys incidència de la covid. En declaracions a TV3, ha descartat confinar àrees amb incidències molt elevades, com la Vall d'Aran, i ha dit que en tot cas si s'ha de plantejar alguna discriminació «hauria de ser en positiu» en les zones «en verd». En general, ha confiat «no anar enrere» en les mesures per Setmana Santa i ha afirmat que «tant de bo» es pogués ampliar horaris en la restauració i relaxar altres mesures, però ha insistit que «dependrà de les dades epidemiològiques». Ha reconegut també que és «molt discriminatori» que la restauració dels centres comercials no pugui obrir i espera que això canviï «de seguida que es pugui».Tot i això, ha defensat que si es manté el tancament d'aquests bars i restaurants és per mantenir l'esperit que es pugui anar al centre comercial a comprar però no «a passar el dia». «Però penso que sí, hauríem de tenir la mateixa consideració que la resta», ha manifestat.Sobre relaxar les mesures en els territoris amb millors indicadors, que actualment es concentren a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, Argimon ha explicat que s'està parlant amb les entitats municipalistes per tal de decidir si es poden prendre mesures «internament dins de cada comarca» en aquelles on els indicadors de la covid-19 són més bons.Argimon ha tornat a defensar que s'estigui fent una petita obertura de les restriccions, tot i la situació epidemiològica. «Necessitem aire, el necessitem tots des del punt de vista social, emocional i econòmic», ha afirmat. Ha insistit però que s'ha de fer «amb la màxima responsabilitat possible» perquè estan «en joc» les properes setmanes i l'inici de la vacunació massiva, prevista per a l'abril.En aquest sentit, ha afirmat que amb la incidència actual, la vacunació «evitaria uns 500 ingressos», mentre que si la incidència puja a nivells per exemple dels que té França, serien uns mil ingressos.Segons el seu parer, el Govern sempre ha estat clar en quant a que el confinament comarcal només es pot trencar amb la bombolla de convivència. En aquest sentit, ha introduït però que una persona que viu sola també té la seva bombolla més propera. «Aquesta persona que viu sola tindrà amics que no conviuen junts, però sí poden sortir aquest cap de setmana han de sortir perquè és bo que surtin», ha declarat.