Sàmper assegura que «no està decidit» què es podrà fer per Setmana Santa

El conseller assegura que aquest cap de setmana serà «una prova» i que la setmana vinent es valorarà quina és la resolució següent

Actualitzada 19/03/2021 a les 10:40

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit que el compliment de les mesures establertes per evitar contagis per la covid-19 d'aquest cap de setmana serà «una prova» perquè encara «no està decidit» què es podrà fer per Setmana Santa. En una entrevista a RAC1, ha exposat que «dilluns, dimarts i dimecres vinents el Procicat començarà a valorar quina és la resolució següent, si de pròrroga de l'actual, si de millora pel que fa a més aire o si d'empitjorament». Considera que «la mesura més eficaç» és el toc de queda, que «es pot allargar uns quants mesos». Sàmper també ha insistit que la limitació és a una sola bombolla, i que a partir del dia 26 els grups permesos passaran de les sis persones a les quatre.