Els alumnes catalans confinats augmenten en 3.891 en 3 dies, fins als 19.39

La millor situació es continua donant a les escoles de l'Ebre, amb 1 sol grup confinat

Actualitzada 19/03/2021 a les 11:22

Els alumnes confinats avui a Catalunya han augmentat en 3.891 en els últims tres dies i aconsegueixen avui la xifra de 19.391 (1,35% del total), 1.436 més que ahir.Aquests són les dades facilitades per l'aplicació Traçacovid amb la informació que aporten els centres educatius i que elabora el Departament d'Educació sobre la incidència de la covid-19 en escoles i instituts catalans.El nombre de docents i personal administratiu confinat avui també ha augmentat i és de 960 -ahir eren 901-, mentre que el personal extern arriba als 72, sis més.L'augment d'alumnes i professionals en quarantena té el seu reflex en els centres escolars, per la qual cosa d'un total de 5.104, estan afectats 559, la qual cosa implica el 10,96% dels col·legis i instituts catalans i un increment enfront dels 527 col·legis que ahir estaven afectats.Aquest divendres estan confinats 834 grups escolars (1,16% del total de 72.000 grups de convivència estable que s'estima que existeixen), enfront dels 784 d'ahir dijous, i està completament tancada per raons epidemiològiques l'escola rural Pere Sarret, de Montellà i Martinet, segons ha informat Educació.Per serveis territorials, l'afectació és major en els situats a Barcelona i la seva àrea, que és la zona més densament poblada.Així, a la ciutat de Barcelona hi ha 162 grups confinats, amb 4.060 alumnes i 164 professionals dels centres educatius, seguida de la comarca del Vallès Occidental, amb 131 grups, 3.054 alumnes i 164 professionals confinats, i del Maresme-Vallès Oriental, on són 105 els grups en quarantena, amb 2.463 alumnes i 122 professionals.Amb molta diferència respecte a la resta de serveis de territorials d'educació, la millor situació es continua donant a les escoles de les Terres de l'Ebre, amb 1 sol grup confinat, que suposa 14 alumnes i 1 docent.En els últims 10 dies, els alumnes positius en covid-19 han estat 1.618 (0,11% del total), els professors i personal d'administració i serveis 166 i el personal extern, 30.Els positius acumulats als centres educatius des que va arrencar el curs escolar el passat 14 de setembre són 59.865, dels quals 52.852 (3,67%) són alumnes, 6.397 (3,90%) docents, i 616 són membres del personal extern.