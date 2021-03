El Vall d'Hebron aconsegueix un tractament efectiu per a la fibromiàlgia

El mètode combina teràpia psicològica amb exercici, 'mindfulness' i educació en neurociència del dolor

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrat l'efectivitat d'una teràpia addicional no farmacològica per a tractar la fibromiàlgia, que consisteix a complementar els medicaments ja pautats amb l'exercici, la teràpia cognitiva conductual i la meditació.La fibromiàlgia és una malaltia caracteritzada pel dolor crònic, sobretot en els músculs i articulacions, i afecta a al voltant del 2% de la població, majoritàriament dones, la qual cosa suposa una càrrega important per al sistema sanitari de molts països.És una malaltia que respon molt poc al tractament farmacològic, per la qual cosa un grup d'investigadors del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha pogut demostrar l'efectivitat d'un tractament addicional multicomponent, sense medicació, per als pacients amb fibromiàlgia.Aquest consisteix en quatre eixos: educació en neurociència del dolor -comprendre els mecanismes neurobiològics pot disminuir la percepció del dolor-, la teràpia cognitiva conductual -per a canviar la forma amb què es pensen o senten les coses-, l'exercici i el 'mindfulness' o meditació.Els resultats, que han estat publicats en el Journal of Clinical Medicine, han posat de manifest que, en general, aquest enfocament multicomponent, sumat al tractament habitual (medicació i mínimes pautes d'educació i exercici), és significativament més efectiu que únicament el tractament habitual per a aquesta mena de persones, informa el Vall d'Hebron en un comunicat.Els investigadors han demostrat que amb aquestes quatre components no farmacològics «els pacients milloren en dolor, fatiga, impacte de la malaltia, ansietat, depressió i quinesofobia -por de realitzar moviments que provoquin dolor-», ha explicat la doctora Mayte Serrat, de la Unitat d'Experiència en Síndromes de Sensibilització Central del Servei de Reumatologia i investigadora principal de l'estudi.Serrat ha detallat que les tècniques que han dut a terme fora de l'hospital, en un entorn de naturalesa, ajuden els pacients a desviar l'atenció dels pensaments tan forts que tenen sobre el seu dolor.