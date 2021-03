Cau un 43% el nombre de vagues convocades però es disparen un 74% les hores perdudes per aturades a Catalunya el 2020

Durant el 2020, s'han convocat vagues a 6.578 centres de treball amb 185.114 treballadors cridats, dels quals han acabat participant 46.930, un 27% menys que l'any anterior. La participació dels treballadors en vagues baixa tant en les d'empresa (-36%) com en les aturades de sector (-10%).En l'any anterior hi va haver menys centres de treball convocats (2.989) però amb més plantilla (200.407 treballadors) i més empleats participants (64.061). Una de les diferències entre el 2020 i el 2019, és el creixement de les vagues d'empresa –i no de sector– que han passat de 181 a 3.537. Ara bé, la plantilla convocada no ha augmentat tant, passant de 84.769 a 87.201, cosa que indica que les aturades s'han convocat en centres petits.Per territoris, la gran majoria d'aturades s'han concentrat a Barcelona amb 77 vagues, un 43% menys que el 2019. A molta distància hi ha Girona i Lleida amb 10 vagues cadascuna i descensos del 38% i 44%, respectivament. A Tarragona, s'han convocat 9 aturades, un 63% menys.Durant el 2020 es van perdre 305.947 jornades de feina per vagues a Catalunya, un 74% més que l'any anterior i una xifra que no s'assolia des del 2015. La demarcació on més creixen els dies no treballats arran d'una vaga és la de Tarragona on aquest indicador puja un 427% després d'haver perdut 16.979 jornades. A Girona la caiguda és del 175% amb 11.314 dies perduts; a Lleida hi ha un descens del 127% per vagues que equivalen a 3.174. Barcelona concentra el nombre més gran absolut de jornades perdudes (274.480) però l'increment menor en percentatge, un 64% més que l'any anterior.