Campins lamenta que l'Estat esperi fins dimecres per reanudar la vacunació amb AstraZeneca

La doctora demana «molta prudència» en la mobilitat per evitar un repunt després de Setmana Santa

Actualitzada 19/03/2021 a les 09:35

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha lamentat que l'Estat hagi decidit que la vacunació amb AstraZeneca no es reprengui fins dimecres de la setmana vinent. «Alguns països com Itàlia, Alemanya o França vacunaran des d'avui mateix», ha dit a Catalunya Ràdio. La doctora ha alertat que cada dia sense vacunació «és un dia que es perd per evitar morts». Ha afegit que esperava que l'Agència Europea del Medicament conclogués que la vacuna «és segura» i ha tornat a demanar que es pugui administrar més enllà dels 55 anys ja que «no hi ha cap motiu que justifiqui mantenir el topall». Campins ha demanat també «molta prudència» en la mobilitat per evitar un repunt després de Setmana Santa.