Bombers demana prudència en les activitats a l'aire lliure aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana es preveu mal temps

Actualitzada 19/03/2021 a les 17:13

Els Bombers de la Generalitat reiteren, una vegada més, la necessitat d'extremar la prudència a l'hora de realitzar activitats al medi natural per tal d'evitar accidents que culminin en un rescat. A tot això cal continuar mantenint les mesures de seguretat i autoprotecció necessàries per a la contenció de la covid-19: Mans, Distància, Mascareta i Ventilació.Aquesta crida a la prudència és encara més necessària davant un cap de setmana en què es preveu mal temps, un factor que pot complicar molt les actuacions de recerca o rescat dels Bombers de la Generalitat. Hi ha alerta per nevades en alguns punts del territori i cal tenir-ho en compte no només durant la realització de l'activitat que tinguem prevista, sinó també durant els desplaçaments fins l'indret triat i durant la tornada.Per tal d'evitar accidents, les persones que tinguin previst realitzar activitats al medi natural han d'adoptar certes mesures preventives, tant a l'hora de planificar com de realitzar la sortida. Així mateix, també és de vital importància un bon equipament i una condició física i psíquica adequada al nivell d'esforç que requereix l'activitat.