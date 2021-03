Arriba el primer cap de setmana sense confinament comarcal i obertura de comerços

Salut demana precaució després que la baixada de contagis s'hagi estancat i que alguns indicadors hagin pujat

Actualitzada 19/03/2021 a les 09:36

MÉS INFORMACIÓ Qui forma part de la teva bombolla de convivència?

Aquest cap de setmana serà el primer, després de tres mesos, en que els ciutadans es podran moure per tota Catalunya. Això si, només ho poden fer amb la seva bombolla de convivència. Aquesta és la condició que va aprovar la setmana passada el Procicat i que ha entrat en vigor aquest dilluns 15 de març. A més a més, els centres comercials i botigues podran obrir els caps de setmana.Davant aquesta relaxació, la consellera Alba Vergés va demanar més «prudència que mai» en les mesures de protecció de la covid-19 després que la baixada de contagis s'hagi estancat i que alguns indicadors, com la velocitat de transmissió del virus (Rt), hagin pujat lleugerament.El Departament d'Interior i el Servei Català de Trànsit també contemplen un augment de mobilitat durant aquest cap de setmana. Per aquest motiu, han plantejat un dispositiu similar a l'època pre-pandèmia. Es mantindran els controls aleatoris per garantir el compliment de restriccions i també hi haurà controls dinàmics als parcs naturals.Durant la mobilitat els Mossos o les policies locals poden demanar que s'acrediti que tots els membres formen part de la mateixa bombolla. Es pot demostrar amb el DNI (sempre que hi surti la mateixa direcció) o el llibre de família. També es recomana dur el certificat d'autoresponsabilitat