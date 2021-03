Un antitumoral desenvolupat al Vall d'Hebron començarà a provar-se en humans

El fàrmac ha demostrat fins ara ser eficaç en models animals a laboratori

Omomyc, un fàrmac contra els tumors desenvolupat en el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha estat aprovat per a començar el seu assaig clínic en humans després de demostrar la seva eficàcia i bona tolerància en models animals en el laboratori.El nou medicament Omomyc (OMO-103) inactiva la proteïna Myc, clau en la proliferació de les cèl·lules tumorals, acaba de rebre l'aprovació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per a iniciar els assajos clínics, amb el que es converteix en la primera miniproteïna inhibidora de Myc que arriba a aquesta fase.Segons ha informat l'Hospital Vall d'Hebron en un comunicat, l'objectiu d'aquest assaig clínic de fase I-IIa és avaluar la seguretat del tractament amb Omomyc (OMO-103) en humans i comprovar si s'aconsegueixen els mateixos resultats que en models animals, en els quals ha demostrat que pot ser una millor opció terapèutica quant a resultats i efectes secundaris, especialment en alguns tipus de càncer com el de pulmó no microcític.En la primera fase (fase I) participaran 20 pacients amb tumors sòlids avançats de diferents tipus de càncer que hagin esgotat totes les línies prèvies de tractament.Laura Soucek, investigadora principal del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí del VHIO i cofundadora i directora executiva de Peptomyc SL, porta més de 20 anys treballant per a desenvolupar un fàrmac que permeti inhibir la proteïna Myc.«Ha estat un viatge llarg en el qual hem anat superant molts obstacles, però en el qual hem anat demostrant la nostra teoria sobre Myc fins a aconseguir resultats extraordinaris en models animals. Espero que Omomyc mantingui l'eficàcia que ha demostrat fins ara perquè puguem beneficiar als pacients», ha comentat Soucek.En la recerca ha participat Peptomyc SL, una spin-off del VHIO creada per Soucek i Marie-Eve Beaulieu, que ha aportat finançament i experiència en el desenvolupament de pèptids terapèutics.En l'assaig clínic, que es farà als hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i els hospitals HM Sanchinarro i Fundació Jiménez Díaz de Madrid, participaran pacients amb tumors sòlids avançats que han esgotat totes les línies prèvies de tractament.La investigadora principal d'aquest assaig és Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM)– Fundació La Caixa i investigadora principal del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO.«És un privilegi i un orgull participar en un assaig amb una molècula desenvolupada en el VHIO. Myc sempre s'ha considerat un oncògen contra el qual era impossible tenir tractaments dirigits, per això aquest assaig és particularment interessant. De confirmar-se que és efectiu podria ser molt important per al tractament de molts tumors», ha conclòs Garralda.