Troben en una cuneta de Berga quatre cavallets de la Patum robats fa 20 anys

Actualitzada 18/03/2021 a les 10:16

Una persona va trobar dimarts al vespre quatre cavallets de la comparseria de la Patum en una cuneta de la BV-4242, propera al Santuari de Queralt de Berga, segons ha avançat Televisió del Berguedà i ha confirmat l'ACN.Es tracta de quatre cavallets que van desaparèixer ara fa dues dècades, quan algú els hauria robat del magatzem municipal. En el seu moment, els cavallets es van fer com a rèplica per si els originals es feien malbé, però les peces no van convèncer a la comparsa perquè eren poc resistents. Ara, els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.L'Ajuntament de Berga ha convocat per aquest divendres un acte d'entrega dels cavallets on s'espera que pugui informar sobre el futur de les peces i el recorregut legal del cas.