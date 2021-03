Padrós reclama màxima responsabilitat davant l'«amenaça real» que la situació es «dispari»

Recuperar AstraZeneca

Padrós que havia demanat anteriorment que la gent no es mogués del seu domicili, ha afirmat que aquest cop no ho farà. Ho ha justificat assegurant que més enllà de la covid-19 hi ha altres aspectes, com la salut mental i la pobresa. Ha insistit però que tot el que es faci ha de seguir al detall les mesures de seguretat per evitar els contagis.Ha afirmat que el Govern disposarà els propers dies de la informació sobre els indicadors per tal de prendre les decisions que consideri de cara a un nou relaxament a les portes de Setmana Santa però ha considerat que haver de fer marxa enrere deixaria «tocats» els ciutadans. El doctor ha assegurat que per la informació de que disposa, abril i maig han de ser mesos de vacunacions «massives» i ha tornat a demanar que es prioritzin els grups de més risc. En aquest sentit, ha insistit que la sortida de la pandèmia passa per la vacunació, tot i que ha afirmat que caldrà mantenir mesures de seguretat quan tothom estigui vacunat.D'altra banda, ha demanat al futur Govern que fixi el sistema sanitari com una prioritat «en totes les seves variants» i en aquest sentit ha posat en valor que la salut mental ha estat sempre la «germaneta pobre». Padrós ha afirmat que han detectat més casos de gent jove que ja tenien una malaltia mental prèvia o un trastorn alimentari i també l'aparició de quadres depressius entre gent gran, que fins i tot han derivat en «pseudodemències». «El fenomen hi és», ha manifestat.Padrós ha demanat «confiança» en l'Agència Europea del Medicament i s'ha mostrat esperançat i «convençut» que el vaccí d'AstraZeneca es torni a posar en circulació. Ha explicat que molts dels interrogants que tenen aquestes vacunes s'aniran veient a mesura que es vagin aplicant però ha afegit que cada cop hi ha més evidències que són vacunes segures.Ha apuntat que l'aturada no l'han demanat les agències de medicaments però ha afirmat entendre la «necessitat de transparència i informació». Ha afegit que això és necessari per «tornar a generar confiança» en la població.