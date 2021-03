La restauració de centres comercials reclama reobrir el 22 de març amb el mateix horari que la resta de restaurants

Les entitats del sector alerten d'una situació «molt crítica», amb 500 negocis i 12.000 treballadors «en perill»

Actualitzada 18/03/2021 a les 16:19

La restauració dels centres comercials ha reclamat al Procicat reobrir els locals a partir del 22 de març amb el mateix horari que la resta de la restauració. Comertia, Barcelona Oberta, Restaurants de Centres Comercials i el Gremi de Restauració de Barcelona han recordat que aquests establiments porten cinc mesos tancats, amb una situació «molt crítica». Les entitats han advertit que 500 negocis i 12.000 treballadors estan «en perill» i un de cada centres comercials té previst tancar definitivament. Segons dades de trànsit de vianants, els clients es passen una hora i cinquanta minuts a un centre comercial. Concretament en el restaurant, la mitjana és de quaranta minuts, ja que són locals per menjar ràpid i on no es fan sobretaules.