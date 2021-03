Es preveu un augment de mobilitat el primer cap de setmana de desconfinament comarcal

Controls als parcs naturals

79 actes per incompliment del toc de queda

Segons dades facilitades per Interior, el trànsit havia augmentat durant els dies feiners entre un 2 i un 3%, mentre que aquesta setmana el creixement ha arribat a un 9% dilluns i al voltant d'un 5% tant dimarts com dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests increments situen la mobilitat en xifres similars al període previ al confinament municipal, per exemple setembre i octubre, i només un 5% per sota de l'època prèvia a la pandèmia. Més enllà de l'àrea de Barcelona, els increments de mobilitat han arribat al 10% en alguns casos. Aquesta situació porta a xifres de mobilitat «similars a les d'abans de la pandèmia».Sàmper ha explicat que no tenen una previsió concreta d'augment de la mobilitat per aquest cap de setmana i ha apuntat que la mala previsió meteorològica de cara a divendres i dissabte ho pot «esmorteir». Tot i això, ha considerat «evident» que hi haurà més mobilitat.Sobre el manteniment de les bombolles de convivència en aquesta mobilitat, el conseller ha reconegut que no es pot controlar cas per cas sinó que es mantindran els 400 controls diaris que es venen realitzant. Ha afegit que si aturen un vehicle en un d'aquests controls haurà de demostrar amb el certificat d'autoresponsabilitat i altres documents que els que viatgen al cotxe formen part de la mateixa bombolla. Si no és així, s'obrirà un procediment administratiu i no se'ls permetrà continuar.El conseller ha apuntat també que les baixades el certificat d'autoresponsabilitat han passat de 80.000 a 40.000 a principis de setmana i aquest dimecres van ser 15.000.Més enllà del control del trànsit, també es faran controls dinàmics als parcs naturals per evitar congestions als pàrquings i reduir també les interaccions socials. Aquests mateixos controls s'havien fet en l'època prèvia al confinament comarcal i en altres moments.En aquest sentit, la Diputació de Barcelona també incrementarà el control i la vigilància als diferents espais de la Xarxa de Parcs Naturals durant les properes setmanes, per garantir-ne la gestió i el bon ús per part dels visitants. El control s'aplicarà especialment durant els propers caps de setmana i els dies festius de Setmana Santa i, més enllà de les normes de civisme, es reforçarà amb patrulles mòbils d'agents rurals i mossos d'esquadra el compliment de les normatives.Cada parc farà un seguiment de l'afluència de visitants i l'ocupació als aparcaments situats a l'interior, de manera que s'avisarà als Mossos si la situació es complica amb l'objectiu d'evitar la sobreocupació. Des de la Diputació, han recomanat l'ús del transport públic per accedir als parcs.Per últim, entre les 6.00 i les 22.00 hores de dimecres es van aixecar 54 actes per incompliment de les restriccions i vuit per infraccions en la restauració. Entre les 22.00 hores de dimecres i les 6.00 hores d'aquest dijous se n'han aixecat 79 per incompliment del toc de queda i tres per incomplir les restriccions de mobilitat.