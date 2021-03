El Teatre Apolo puja de nou el taló amb el musical '¿Quién mató a Sherlock Holmes?' després d'estar dos anys tancat

El musical '¿Quién mató a Sherlock Holmes?' se situa Londres, a l'època victoriana, on un misteriós personatge envia invitacions a uns desconeguts per trobar-se per sopar a la seva mansió. En aquest sopar a la casa d'un amfitrió peculiar hi assistiran els personatges de les novel·les de Conan Doyle. Ningú es coneix entre ell i se'ls hi comunicarà una notícia sorprenent: Sherlock Holmes serà assassinat. A partir d'aquí comença un joc on el detectiu tindrà un paper clau. Hi apareixen també altres personatges emblemàtics de Conan Doyle, com Irene Adler, el Dr. Watson i el professor Moriarty.El director del muntatge, Ivan Macías, va definir l'obra com «l'últim relat no escrit» de l'escriptor Arthur Conan Doyle, ja que està basat en diferents dels seus escrits i incorpora els emblemàtics personatges de les seves novel·les.L'espectacle arriba a Barcelona després d'estrenar-se a Madrid, on ha estat un èxit, ja que ha estat escollida pels lectors de 'Madrid es teatro' com el millor espectacle musical del 2020. De fet, després de passar pel Teatre Apolo l'obra tornarà a oferir passis a la capital de l'Estat i més tard passarà per escenaris d'Alemanya, República Txeca i Anglaterra.El musical '¿Quien mató a Sherlock Holmes?' és el primer espectacle del grup madrileny Smedia com a nou gestor de l'Apolo. Aquest grup és propietari de set sales de Madrid, com el Teatre EDP Gran Via o el Capitol Gran Via.Després del muntatge basat en les novel·les de Conan Doyle, Smedia portarà a l'Apolo el musical 'Antonie', sobre el creador d''El petit príncep' Antoine de Saint-Exupéry. En la presentació de '¿Quién mató a Sherlock Holmes?' Salaberría, va avançar que la primera «gran producció» que el grup farà a Barcelona serà 'Fama'.L'espai es proposa no tancar durant tot l'any, tampoc a l'agost, quan la major part dels teatres de Barcelona tanquen. Així, l'Apolo oferirà obres de manera ininterrompuda els 365 dies de l'any.