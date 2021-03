Van aturar l'ancià mentre conduïa dient-li que tenia una problema a les rodes del cotxe

Actualitzada 18/03/2021 a les 18:43

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 15 de març a Igualada un home, de 32 anys i veí de Barcelona, per estafar presumptament un avi de 91 anys. Els fets van passar el dia 30 de febrer al migdia quan la víctima conduïa el seu vehicle per Igualada i una persona li va fer indicacions perquè s'aturés assegurant que el cotxe tenia una avaria. Tot i que inicialment no es va aturar, ho va fer poc després quan dues persones més hi van insistir. Es llavors quan el fals mecànic, que duia un mono amb el logotip d'una empresa, es va oferir a reparar un desperfecte a les rodes. Quan l'home va accedir, l'arrestat, amb l'ajuda d'una segona persona, van aixecar el vehicle amb un gat per simular la reparació i va cobrar 2.800 euros per la feina.