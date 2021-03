Activada la prealerta per fortes nevades a partir de dijous a Catalunya

A la costa catalana les temperatures baixaran i la màxima serà de 12 graus

Actualitzada 18/03/2021 a les 12:59

A la ciutat de Barcelona i a la costa catalana les temperatures baixaran fins a unes mínimes de l'ordre dels quatre o cinc graus i una màxima de 12.

Prealerta #NEUCAT



Avui es preveuen xàfecs de neu

granulada a punts del prelitoral i la serralada Transversal



Demà les nevades afectaran al vessant nord del Pirineu, on nevarà a totes les cotes, i per damunt dels 2.000 metres es podran acumular més de 20 cm.#ProteccioCivil pic.twitter.com/Xg1UkuQprL — Protecció civil (@emergenciescat) March 18, 2021

Protecció Civil ha activat la prealerta Neucat per la previsió de fortes nevades a Catalunya a partir de la tarda de dijous. Les primeres nevades poden aparèixer a punts del prelitoral i la serralada Transversal.Per divendres, les nevades afectaran al vessant nord del Pirineu, on nevarà a totes les cotes, i per damunt dels 2.000 metres es podran acumular més de 20 cm.L'inici de la primavera estarà marcat per neu i per una baixada de temperadures, fins a 10 graus menys respecte els valors actuals. La culpable és l'entrada d'una massa d'aire polar àrtic que, juntament amb una borrasca mediterrània, comportarà que torni el fred.