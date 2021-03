Qui forma part de la teva bombolla de convivència?

A partir d'aquesta setmana i fins al 28 de març s'aixeca el confinament comarcal i es permet la mobilitat per tota Catalunya

Actualitzada 17/03/2021 a les 11:08

Des d'aquesta setmana i fins al 28 de març, la Generalitat permet la mobilitat per tota Catalunya si es fa amb la bombolla de convivència. Tot i això, recorden que s'ha de ser prudent perquè la pandèmia no s'ha acabat i els nivells de contagi encara són alts.D'aquesta manera una persona pot sortir de la comarca sola o amb la seva bombolla sense necessitar un motiu justificat, tot i que s'ha de dur la declaració d'autoresponsabilitat i poder demostrar que es pertany a la mateixa bombolla.La bombolla de convivència es pot definir com un grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l'aïllament social.

Cal distingir-la de la bombolla ampliada, que és el grup acotat, estable i reduït de persones amb qui s'estableixen relacions familiars, laborals, escolars i recreatives.



Per tant, la mobilitat amb grups d'amics o altres familiars queden descartades amb les noves mesures aprovades pel Procicat. En cas de voler trobar-se amb algú, cadascú s'ha de desplaçar amb el seu propi vehicle.

Visites a familiars o amics

En cas de voler visitar els pares o algun familiar fora de la comarca, es pot fer sempre que compleixi amb el límit establert de nombre de persones, que és d'un màxim de sis persones.



Tot i això, Protecció Civil recomana restringir tant com sigui possible les trobades familiars i socials en espais tancats.



Acreditació

Durant la mobilitat els Mossos o les policies locals poden demanar que s'acrediti que tots els membres formen part de la mateixa bombolla. Es pot demostrar amb el DNI (sempre que hi surti la mateixa direcció) o el llibre de família. També es recomana dur el certificat d'autoresponsabilitat.

Setmana Santa

Per Setmana Santa, la situació canvia ja que a partir del dia 26 de març a casa no hi podrà entrar ningú que no hi visqui (més enllà de les excepcions conegudes de cura de les persones grans.Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social en espais públics tancats es limitaran a un màxim de quatre persones, llevat que es tracti de convivents, i en espais privats s'han de limitar a convivents.