Paco Ibáñez tanca la gira '50 anys de l'Olympia' al Palau de la Música

En la seva intervenció inicial, Ibáñez ha destacat que l'actualitat és bastant trista i ha arrencat el concert amb unes paraules d'Alberti: 'Lo que tanto se sufre sin sueño por la sangre'. Acte seguit, ha advertit que «la democràcia està en perill».Entre cançons ha fet referència al català, al castellà, al gallec i l'euskera: «Són quatre riqueses que les hem d'aprofitar. Hi ha alguns cretins que es conformen només amb una, però nosaltres en tenim quatre», ha dit entre aplaudiments.El certamen ha destacat que Ibáñez «simbolitza a milers i milers de vides, les de totes les generacions que han lluitat i les que continuen lluitant i que tot ho han sacrificat per les seves idees. Les seves cançons reten homenatge al seu pas per la història i a la seva dignitat», ha apuntat el festival.