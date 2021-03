La CUP reclama a ERC i JxCat «gosadia» i proposa un full de ruta «de consensos de país»

D'altra banda, els anticapitalistes, que no avalen la taula de diàleg amb el govern espanyol, aposten per una taula de diàleg independentista i d'entitats que comenci a plantejar un «full de ruta comú». «La taula de diàleg que ara és fonamental no és a Madrid, és a casa nostra per construir al més aviat possible grans consensos nacionals pels drets socials, civils i polítics i per l'amnistia i l'autodeterminació», ha dit Riera.És en aquest marc on s'hauria de situar, en l'horitzó, un referèndum d'autodeterminació per aquesta legislatura, «no com a finalitat, sinó com a eina que culmini el procés de ruptura amb l'Estat», ha concretat la diputada Laia Estrada. I Riera ha afegit que per a aquest consens cal «generositat», «mirada ampla» i superar les «disputes partidistes».Després dels resultats del 14-F, la CUP se sent com una força «imprescindible» per a la formació del Govern i consideren que tenen l'oportunitat de «convèncer» sobre el programa que defensen. «Volem que serveixi perquè la nova legislatura que s'obre doni respostes efectives a la crisi social, política i climàtica que viu el país», ha apuntat Sabater, que ha admès que «pateixen» en les negociacions davant les «temptacions» de JxCat i ERC «de tornar a caure» en les dinàmiques «de bloqueig» de la legislatura passada.«Volem que la legislatura sigui de canvi, i que el programa de consensos de país, que no és el programa de la CUP, sigui el full de ruta d'aquestes negociacions», ha continuat qui va ser la cap de llista el 14-F. I Riera ha encoratjat a republicans i postconvergents: «Sortiu de la zona de confort de les velles receptes econòmiques i autonomistes».La CUP fa referència al dret a l'habitatge –i que s'acabin els desnonaments-, a un rescat dels serveis públics, o al «final de la repressió», a l'amnistia i a l'autodeterminació. També a la creació d'una banca pública, una farmacèutica pública i la recuperació del departament de Medi Ambient. «Tenim pressa i demanem que tots fem un esforç d'estar a l'altura perquè el país ho necessita, no els partits», ha continuat Sabater.Aquesta urgència també l'ha traslladada Estrada, que ha raonat que Catalunya «no pot perdre un any més» per al «nou model de país». També ha demanat avançar en la «ruptura i la confrontació democràtica amb l'Estat», que consideren «inevitable i inajornable» si el nou executiu vol posar per damunt els interessos de la població.Així, mentre les negociacions continuen en marxa, la CUP apressa ERC i JxCat. Apunten que van traslladar les seves propostes fa dues setmanes i que la resposta dels republicans ha estat «massa abstracta», mentre que JxCat encara no els ha respost. «Necessitem valentia i concreció; no la CUP, sinó el país», ha advertit Estrada.A la conferència hi han assistit Pere Aragonès i Marta Vilalta (ERC) i Josep Rius i Aurora Madaula (JxCat). També hi han anat Elisenda Paluzie (ANC) i Iolanda Fresnillo (Òmnium), a més d'altres representants de les organitzacions que formen part de la candidatura de la CUP-UNCPG.