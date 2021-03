El nombre de persones en ERTO augmenta un 11,5% al febrer per les restriccions

Catalunya es troba pràcticament estancada en termes d'ocupació des de fa quatre mesos, marcats per dues onades consecutives de la pandèmia i restriccions sobre la mobilitat i els sectors econòmics. Al febrer, aquest indicador ha experimentat una lleugera reducció del 0,3%, fins a les 2.546 persones, i una contracció interanual del 9,3%.Els afiliats han augmentat suaument, però les persones en ERTO ho han fet amb més intensitat. En canvi, el percentatge d'autònoms que ha demanat alguna prestació s'ha reduït fins al 12,7% del total.Després de dos mesos en positiu, les exportacions catalanes han caigut al gener per les complicacions derivades del Brexit, el temporal i les restriccions imposades per països veïns com França o Portugal. Tot i això, les vendes han crescut a mercats en recuperació com el xinès, amb un augment del 48%, i les dades del Port de Barcelona anticipen una evolució positiva al febrer.L'altra cara de la moneda la protagonitzen la indústria i la construcció. El consum de ciment va repuntar amb força al desembre, amb un increment del 9,8%, i la indústria va créixer per primer cop des de l'octubre, amb un augment del 0,7% interanual al gener.El relaxament de les restriccions dels darrers dies s'ha traduït en una lleugera recuperació del consum als sectors més perjudicats i un creixement gradual en la mobilitat de les persones, tot i que en ambdós casos es troben lluny de recuperar els volums anteriors a la crisi. Els desplaçaments en transport públic i privat es troben encara un 46% per sota del volum habitual.Amb tot, l'economia espanyola s'ha recuperat al febrer, tot i que encara es manté en terreny recessiu juntament amb la zona Euro. Aquesta millora s'ha registrat especialment en la indústria, que ha mantingut l'expansió en el segon mes de l'any.