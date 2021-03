El BIOCOMSC constata l'estancament i alerta d'una pujada de casos a curt termini

Álvarez ha afirmat que encara no hi ha una pujada però sí que hi ha indicadors que mostrarien «una pujada lenta». Segons Álvarez la pujada no estaria directament relacionada amb l'obertura d'aquesta setmana sinó a un «procés de relaxament» que va més enllà.En unes piulades a les xarxes socials, el BIOCOMSC ha afegit que si es consolida aquest estancament, hi pot haver un empitjorament en algunes zones que ja tenen situacions «difícils», com la Catalunya Central. Ha afirmat que cal estar atents també a Lleida i el Vallès, a la regió Metropolitana Nord. De moment no detecten problemes a Barcelona Sud, Girona ni a les Terres de l'Ebre. Al Pirineu hi ha brots però veuen que la situació a l'Aran és de baixada. Pel que fa al Camp de Tarragona la situació és de possible estancament.El BIOCOMSC ha afirmat que les UCI continuen molt plenes i ha alertat que els efectes de la vacunació i la possible estacionalitat «no són suficients per controlar l'epidèmia encara». Per això, ha fet una crida a minimitzar els contactes al màxim fins a desplegar la vacunació. Álvarez ha assegura que el nivell de vacunació «no és suficient» si comencés una quarta onada a l'abril i ha afirmat que encara es necessiten «un o dos mesos» més.