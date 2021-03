Actualitzada 17/03/2021 a les 11:24

Des de les 9.00 hores d'aquest dimecres es pot fer la preinscripció per a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). El tràmit es podrà fer de manera telemàtica fins al 24 de març, mateix dia que finalitzarà el període per a la preinscripció d'infantil i primària que va començar el passat dilluns. En aquestes dues etapes, el Departament d'Educació ha registrat fins aquest dimecres 33.514 sol·licituds, de les quals 29.163 a infantil i 4.315 a primària.La Conselleria preveu que per primera vegada des de la posada en marxa de l'ESO hi hagi menys alumnes a 1r de secundària. En concret, 2.579 alumnes menys.