Catalunya rebrà prop de 6.300 milions els primers sis mesos de l'any del Fons de Facilitat Financera

El fons React-UE que ha creat l'executiu estatal preveu concedir préstecs per atendre projectes i actuacions de la iniciativa europea React-UE abans no arribin els recursos europeus, tot plegat en el marc de les eines que s'estan tirant endavant per fer front a la pandèmia de la covid-19.La iniciativa React-UE preveu que les Comunitats Autònomes rebin 8.000 milions aquest any i 2.000 més l'any vinent procedents d'aquests fons europeus. Els diners s'han de destinar de forma prioritària a reforçar l'educació, la sanitat i els serveis socials, així com per donar suport a petites i mitjanes empreses i a autònoms.