Arriba l'esperada versió del director Zack Snyder de la 'Lliga de la justícia' a HBO

'Occidente'

'The Mauritanian'

'Los traductores'

'Dardara'

'Vision nocturna' (documental)

'El informe Auschwitz'

'La Gomera'

'El agente topo'

'Sky rojo' a Netflix

'Más locos que una cabra'

'La trama Varsity Blues: Escándalo en la universidad de EE. UU.'

Disney +

'Falcon y el Soldado de Invierno'

Arriba la versió de Snyder de la Lliga de la Justícia a HBO. Després de la mort de Superman, Bruce Wayne (Ben Affleck) unirà les seves forces amb Diana Prince (Gal Gadot) per reclutar a un equip de metahumans que protegeixi el món d'una amenaça imminent arribada d'un altre planeta. S'uniran a l'equip Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller). Ells hauran de salvar el planeta de Steppenwolf, DeSaad i Darkseid.Aquesta setmana s'estrena als cinemes el thriller 'Occidente', el debut de Jorge Acabo Canedo amb Francesc Garrido com a protagonista i els actors Mario Gas, Paula Bertolín, Gonzalo Cunill i Isak Férriz. Al film, un director de cinema fugitiu exiliat torna a una ciutat industrial de la qual va fugir i s'ha convertit en un lloc desconegut. S'hi podrà quedar amb la condició que accepti les normes generals: qualsevol desig no té importància i els records no són necessaris. El protagonista és incapaç d'adaptar-se i intentarà fugir amb la Glòria, la dona que va estimar en un passat.Detingut pel govern nord-americà sospitós de ser un terrorista d'Al-Qaida, Mohamedou Ould Slahi, va estar a la presó durant quatre anys sense cap judici ni càrrecs. Jodie Foster, Tahar Rahim i Shailene Woodley són els protagonistes de 'The Mauritanian', dirigida per Kevin Macdonald. Foster va guanyar el premi a la millor actriu de repartiment per 'The Mauritanian' als recents Globus d'Or.Regis Roinsard dirigeix la cinta de suspens 'Los traductors' que té com a actors principals a Lambert Wilson, Olga Kurylenko i Riccardo Scamarcio. Eric Angstrom (Lambert Wilson) és l'autor d'un dels best-sellers més famosos de la història de la literatura. Abans de llançar al mercat l'última novel·la de la seva trilogia l'ha de traduir a nou idiomes diferents i per fer-ho contractarà a nou especialistes en cadascuna de les llengües que, abans de començar a treballar, seran registrats i separats de les seves pertinences personals. Malgrat les estrictes mesures, a l'Eric li arribaran per correu electrònic les deu primeres pàgines del seu llibre publicades i haurà d'investigar qui ha estat el culpable.Per realitzar el documental 'Dardara', la cineasta navarresa Marina Lameiro es va unir el 2019 a la gira mundial de comiat de la banda de rock Berri Txarrak, titulada 'Ikusi Arte Tour', que posava el punt final a una trajectòria de 25 anys just en el moment àlgid de la seva carrera. La directora construeix un retrat coral a partir d'històries diverses que habiten a diverses parts del món i que estan totes marcades per un interès compartit: la música de Berri Txarrak.També s'estrena el documental 'Visión nocturna', de Carolina Moscoso. Vuit anys després d'haver estat violada a una platja propera a Santiago, una jove cineasta fa amb desenes de vídeos-diari un calidoscopi en el que apareixen les ferides de l'abús, els re-victimitzants processos judicials i l'amistat que l'acompanya.Arriba a la gran pantalla el drama històric dirigit per Peter Bebjak 'El informe Auschwitz'. Els dos protagonistes són dos joves jueus eslovacs que van ser enviats als camps de concentració d'Auschwitz l'any 1942. Els dos amics aconseguiran escapar i el seu objectiu és tornar al seu país natal i explicar tots els esdeveniments als camps de concentració i la massacre que hi van realitzar.Vlad Ivanov, Rodica Lazar i Antonio Buíl protagonitzen 'La Gomera', dirigida per Corneliu Porumboiu. Al film, Cristi és un policia que viatja fins a La Gomera, a les Illes Canàries, per aprendre el Silbo, una llengua utilitzada en aquell lloc que es basa en els xiulets. La missió de l'agent, però, és aconseguir informació que pugui motivar que aconsegueixi la llibertat d'un controvertit home de negocis que està tancat en una presó.Rómulo, el protagonista d''El agente topo', és un investigador privat al qual li ha arribat el cas d'una dona preocupada pel tracte que pot estar rebent la seva mare que es troba en una residència d'avis. Aquest documental està dirigit per Maite Alberdi.Els creadors de 'La casa de papel' presenten 'Sky rojo', dirigida alguns capítols per David Victor, una sèrie d'acció i humor que narra la història de la Coral, la Wendy i la Gina, tres noies que s'escapen en la recerca de llibertat mentre les persegueixen Moisès i Christian, seguidors de Romeo, el propietari del club 'Las Novias'. Les tres noies emprendran una carrera on hauran d'enfrontar-se a multitud de perills i el seu pla és senzill: continuar vives cinc minuts més.La comèdia brasilera 'Más locos que una cabra' explica la història del policia rural Bruceuilis, qui va a Sao Paulo per rescatar a la Celestina, una cabra que el seu poble considera part del seu patrimoni. Allà Bruceuilis coneixerà a Trindade, un agent administratiu que decideix emprendre una investigació de camp, malgrat que no és la seva especialitat. Amb tot, la sèrie presenta dos agents radicalment diferents que intenten resoldre un crim i atrapar un criminal mentre forgen una amistat molt especial.El documental investiga els mètodes de Rick Singer, cervell responsable d'un frau gràcies al qual els fills dels rics i famosos dels Estats Units aconseguien entrar a les millors universitats del país. Mitjançant una combinació d'entrevistes i recreacions narratives de converses de Singer amb els seus clients, 'La trama Varsity Blues: Escándalo en la universidad de EE.UU' ofereix una visió inèdita del frau que va desvetllar fins on estaven disposades a arribar les famílies riques per accedir a les universitats d'elit.A la plataforma arriba 'Que viene el lobo' ('Cry Wolf'). La Holly és una nena de 14 anys que ha cridat l'atenció del professorat després d'escriure una redacció a l'escola on exposa amb detalls el suposat comportament violent del seu padrastre. L'assumpte es trasllada a Lars Madsen, un treballador social que decideix aprofundir en el cas i que optarà per separar provisionalment a la nena del seu germanastre i de la seva família mentre es duu a terme una investigació. Els pares neguen les acusacions i mantenen que la nena s'ho hagi inventat tot en un atac d'adolescent. La minisèrie ha destacat en diversos certamens europeus, com el Festival de Cine de Zuric, on va ser premiada com a millor drama.A la nova sèrie de Marvel Studios, que s'estrena a Disney+, Sam Wilson, àlies 'El Halcón', i Bucky Barnes, àlies 'El soldado de invierno', formaran equip en una aventura d'abast mundial que posarà a prova les seves habilitats i la seva paciència.