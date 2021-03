Els pacients semicrítics respiratoris amb covid tenen més risc de patir una embòlia pulmonar

Actualitzada 16/03/2021 a les 09:28

Els pacients amb covid-19 ingressats com a semicrítics respiratoris amb ventilació no invasiva tenen un alt risc de patir una embòlia pulmonar. Això obliga a reforçar-ne el seguiment i els tractaments preventius, segons un estudi de metges de l'Hospital del Mar i investigadors del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES), que publica la revista Respiratory Medicine. El treball ha fet un seguiment de 93 pacients atesos al centre en la primera onada, ingressats com a semicrítics amb ventilació no invasiva, sense estar intubats. El 14% va patir una embòlia pulmonar: un trombe va bloquejar una artèria pulmonar, que va afectar la capacitat per captar oxigen. Es tracta d'una incidència molt superior a la dels pacients ingressats a planta.