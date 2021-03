El Suprem confirma la pena de tres anys de presó per a Bustos per la retirada de multes a familiars

Els dos condemnats havien recorregut la sentència de l'Audiència de Barcelona, però el Suprem ha desestimats els recursos i recorda que totes les proves són «molt explícites» i constitueixen prova de càrrec per confirmar els fets dels que se'ls va acusar. Segons el Suprem, Bustos i l'intendent van «aprofitar la seva superioritat jeràrquica» per executar el seu pla.En la sentència, el Suprem introdueix matisos pel que fa a les condemnes d'inhabilitació i concreta que Bustos no podria ser escollit electe per cap administració, mentre que l'intendent de la Policia Local no podrà ser, durant el compliment de la condemna funcionari de cap administració pública municipal.L'acusació exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció valora la sentència del Suprem com a «justa i exemplificant» i demana l'ingrés a presó dels dos condemnats «per exemplificar que no hi pot haver cap tipus de tolerància en la lluita contra la corrupció i davant el risc de fuga i l'alarma social generada pel tipus de delictes comesos».