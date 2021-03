Actualitzada 16/03/2021 a les 09:52

El Departament d'Educació ha rebut 21.637 sol·licituds de preinscripció escolar fins a les 8.00 hores d'aquest dimarts. El procés va començar a les 9.00 hores d'aquest dilluns i s'allargarà fins al 24 de març. Del total de sol·licituds rebudes, 18.795 són per al segon cicle d'educació infantil i 2.842 per a primària.Enguany el tràmit és completament telemàtic, es pot fer les 24 hores del dia i no hi ha prioritat en l'ordre de presentació. L'oferta per al proper curs és de 40.997 grups a infantil, primària i ESO. Es preveuen 3.241 alumnes menys a P3 i, per primera vegada hi haurà una reducció a 1r d'ESO, amb 2.579 estudiants menys.