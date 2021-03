Cultura compra els dibuixos de Pilarín Bayés que van il·lustrar 'El zoo d'en Pitus', de Sebastià Sorribas

Mancaven els dibuixos originals

En el marc del pla nacional d'adquisicions del Departament de Cultura, la Generalitat ha adquirit recentment en l'apartat de còmic i il·lustració els dibuixos originals de la ninotaire vigatana Pilarín Bayés que van servir per il·lustrar la novel·la 'El zoo d'en Pitus', de Sebastià Sorribas.Els dibuixos han ingressat aquest dimarts a la Biblioteca de Catalunya, on seran conservats i se'n farà difusió, juntament amb els dibuixos que Pilarín Bayés va fer precisament pel llibre sobre la institució 'Petita història de la Biblioteca de Catalunya' i que ara ha volgut cedir-los.L'acte d'ingrés dels dibuixos originals s'ha celebrat aquesta tarda a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya. Bayés s'ha confessat «feliç» pel doble ingrés, i ha rememorat les seves il·lustracions per al llibre de la Biblioteca. «Està molt bé introduir als nens que hi ha personatges interessants i institucions que tenen unes històries formidables; poder ajudar a això m'ha fet sempre molt feliç». També ha dit, en to de broma, sentir-se «tranquil·la» sabent que la il·lustració original d'en Pitus «dorm a la Biblioteca, perquè està molt ben col·locat».La directora de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra, ha recordat que 'El zoo d'en Pitus' és la tercera obra més venuda de la literatura catalana, després de 'Mecanoscrit del segon origen', de Manuel de Pedrolo, i 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda. «És important tenir les seves il·lustracions aquí», ha considerat. Serra ha explicat que si bé la Biblioteca conserva obra impresa de Bayés, al seu fons hi mancava «la part dels dibuixos originals». L'equipament reforça així la seva col·lecció d'il·lustradors catalans.També des del Departament de Cultura indiquen que els dibuixos de les dues obres «omplen un buit» en l'obra original d'aquesta artista i completen la col·lecció d'il·lustradors catalans de la Biblioteca de Catalunya. A més, els fons originals de Pilarín Bayés són accessibles a través del catàleg de la Biblioteca de Catalunya.La consellera Àngels Ponsa també ha posat en valor l'obra de Bayés i ha dit que d'alguna manera se li fa «justícia» amb aquesta adquisició. Ponsa ha dit que la il·lustradora és un «puntal» de la literatura catalana de trajectòria «llarguíssima i molt reeixida». «Amb aquest traç inconfusible i detalls entranyables que trobem a qualsevol de les seves il·lustracions», ha dit la consellera.