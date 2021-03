Constaten un augment de la mortalitat en pacients onco-hematològics per la covid

Segons l'estudi, els malalts amb càncer no tenen més risc de contagiar-se, amb un percentatge d'infecció del 0,5% mentre que en d'altres persones de la mateixa àrea i en el mateix interval de temps és del 0,4%. Tot i així, probablement el confinament preventiu d'aquests pacient ha ajudat a frenar aquest risc. Sí que s'ha detectat un augment en la mortalitat de pacients onco-hematològics, concretament del 46%, però cal remarcar que les dades de mortalitat intrahospitalària han millorat des de llavors.Els investigadors també han observat un deteriorament respiratori més ràpid i sever en aquests pacients que en la resta d'infectats. Segons l'equip no es pot descartar que el càncer o el tractament estiguin relacionats amb la mort dels pacients, però constaten que la causa de mort en tots els casos estudiats ha estat la insuficiència respiratòria, fet que els fa pensar que el coronavirus ha jugat «un paper clau» en les defuncions.D'altra banda, segons l'estudi la mortalitat hospitalària de pacients sense covid-19 també va augmentar el primer mes de la pandèmia, amb un 56% més. Aquella temporada també hi va haver un 35% menys d'admissions a l'àrea d'hematologia en comparació amb els mesos previs. Això, sumat a la baixa disponibilitat de serveis quirúrgics i radiològics, hauria provocat un retard en el diagnòstic oncològic.Els investigadors també remarquen que encara que es va reduir les visites presencials es va poder substituir gairebé tot el seguiment per visites telefòniques, que van pujar un 581%.