Argimon avisa d'un «estancament» en la baixada de la corba epidemiològica

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha demanat respectar la bombolla de convivència

Actualitzada 16/03/2021 a les 18:12

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha avisat aquest dimarts de l'«estancament» en la baixada de la corba epidèmica de la covid, per la qual cosa ha demanat respectar la bombolla de convivència després d'haver donat «aire» aixecant el confinament comarcal.La corba epidèmica de la tercera onada a Catalunya continua baixant, encara que ha alentit la seva baixada i ha repuntat la velocitat de propagació de la covid fins a una Rt de 0,95, dues centèsimes més que ahir, amb 1.038 nous contagis i 12 defuncions més reportades en les últimes 24 hores.En una roda de premsa telemàtica, Argimon ha indicat que la baixada és «molt, molt lenta», i que Catalunya està en una situació de «estancament», amb uns mil casos al dia.Si bé aquest és una «bona dada», la situació assistencial als hospitals continua sent «fràgil», amb 432 persones a l'UCI, ha alertat.A més, el Departament de Salut ha observat l'últim dia i mig que està pujant la positivitat, és a dir, el percentatge de persones sotmeses a un test que donen positiu de coronavirus.Si bé ha defensat que s'havia de donar «aire» a l'economia i a la societat amb l'aixecament del confinament comarcal des d'aquest passat dilluns, Argimon ha demanat mantenir totes les mesures de prevenció.Així, davant els probables desplaçaments el pròxim cap de setmana, ha emfatitzat que és «molt important» respectar la bombolla de convivència i no barrejar-se amb unes altres.Al·ludint a les restriccions que estan aplicant França o Itàlia, Argimon ha subratllat que, en un moment en el qual «als veïns els està costant» baixar la incidència del coronavirus, a Catalunya «hem de posar tot de la nostra part» perquè no hi hagi un repunt.