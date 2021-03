El grup publica a Instagram un vídeo amb el títol 'MF Homas Again. We're back'

Actualitzada 15/03/2021 a les 10:01

Stay Homas ha publicat una nova cançó a Instagram amb el títol MF Homas Again. We're back. El grup, integrat per Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet, ha tornat a gravar una cançó al mateix terrat on van presentar la majoria dels seus temes durant el confinament. El vídeo té aquest matí més de 210.000 visualitzacions i gairebé 42.000 likes.La setmana passada Stay Homas va ser guardonat en la categoria de millor projecte covid en el marc dels Premis Odeón 2021 i a finals de l'any passat van publicar el seu primer disc Agua (Sony Music).