Pugen un 2,5% els intents o agressions de presos catalans, però baixen un 23% les més greus

Segons les dades de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, recollides pel sindicat CSIF, el rànquing l'encapçalen el Centre Penitenciari de Brians 1, que compta 137 agressions, 14 de les quals greus, Brians 2, amb 34, i Puig de les Basses (Figueres) amb 28. Així, Brians 1 registra el 48% del total d'agressions, Brians 2 un 12% i Puig dels Basses un 10%.Segons CSIF, Brians 1 continua sent el més conflictiu, «potser perquè les seves instal·lacions estan obsoletes, sofreixen falta de personal (com tots els centres), acull a presos preventius i és la segona presó amb més interns a Catalunya, per darrere de Brians 2».Per mesos, el número d'agressions no s'ha vist afectat per la pandèmia, ja que han tingut pujades i baixades lleus independentment del confinament.Des del sindicat lamenten que, «en aquestes estadístiques mai quedaran reflectides lesseqüeles psicològiques que queden en els funcionaris després d'haver presenciat o sofertqualsevol tipus de violència per part d'un intern».CSIF sol·licita la revisió del protocol d'agressions, creat a instàncies del sindicat i proposat en la Comissió Paritària de Funció Pública el 3 de maig de 2016, per a actualitzar aquella informació que hagi pogut quedar obsoleta o que hagi demostrat ser ineficaç. Denuncien l'incompliment parcial del punt 6.3.b del protocol que recull el procediment de denúncia dels fets i d'informació al professional. El 100% dels casos greus s'ha denunciat (30), mentre que dels 190 casos considerats com a lleus només s'han posat en coneixement del jutjat 51 casos, la qual cosa suposa un 26,8%.«Considerem que es vulnera el protocol d'agressions i sol·licitem que s'apliqui taxativament aquesta norma». Al seu torn, CSIF exigeix formació, informació i mesures de seguretat per a aquests funcionaris i sol·licita que els responsables de la Secretaria de Mesures Penals tractin les estadístiques, que ells mateixos proporcionen, «aplicant autocrítica, buscant solucions al greu problema de les agressions a funcionaris públics i que adoptin mesures valentes i urgents que ajudin a reduir les preocupants dades».